Тегеран, , 07:26 — REGNUM 14 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым подчеркнул, что Иран рассматривает ирано-армянскую границу как исторический путь сообщения, который должен оставаться неизменным. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мегри. Граница Армении и Ирана unbdaveable

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Во время телефонного разговора АмирАбдоллахиан и Байрамов обменялись мнениями о последних событиях в регионе Закавказья.

Выразив серьезную обеспокоенность в связи с началом нового раунда столкновений между Азербайджаном и Арменией, министр иностранных дел Ирана подчеркнул готовность Тегерана помочь решить проблему мирным политическим путем.

Амир Абдоллахиан отметил, что Иран всегда выступал за сохранение территориальной целостности стран, в том числе Азербайджана и Армении. Подчеркнув, что регион не может мириться с новой войной, он заявил, что Исламская Республика Иран обратилась к сторонам с просьбой о сдержанности.

Байрамов, со своей стороны, поблагодарил Иран за усилия по содействию решению этого вопроса и сообщил о развитии событий в армяно-азербайджанском конфликте.