Тегеран, 15 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Тегеран и Ташкент подписали 17 документов о сотрудничестве в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, спорта и культуры в присутствии президента Ирана Ибрагима Раиси и узбекского лидера Шавката Мирзиеева. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 сентября.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

Церемония подписания документов о сотрудничестве и меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Ташкентом состоялась в присутствии президентов двух государств.

Документы о сотрудничестве касаются развития транзитных перевозок, культурных обменов, а также энергетики и торгово-экономических обменов.

Ранее Раиси встретился и провел переговоры с президентом Мирзиеевым по прибытии в Узбекистан. Поздравляя коллегу с годовщиной независимости Узбекистана, иранский президент отметил, что ирано-узбекские отношения, несомненно, достигли хорошего прогресса за последние годы.

Раиси подчеркнул, что несмотря на санкции Исламская Республика Иран добилась большого прогресса за последние годы, сообщив, что волевая нация превращает угрозы в возможности. «Сегодня мы видим прогресс в различных областях, при этом в Исламской Республике реализовано много возможностей», — отметил президент.