Мехико, 15 сентября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. В штате Мичоакан на западе Мексики в результате столкновения нескольких большегрузных тягачей с прицепами и легковых автомобилей погибли семь человек. Об этом управление общественной безопасности региона сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Цитата из к/ф «Грузовик». Реж. Дин Фрэнсис. 2009. Австралия Грузовик

управление общественной безопасности штата Мичоакан «По предварительным данным, погибли семь человек, 10 получили травмы».

Сотрудники экстренных служб, прибывшие на место ДТП, оказали пострадавшим первую помощь. Предположительной причиной трагедии стал отказ тормозной системы одного из грузовиков, водителя которого задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке на парковке у торгового центра автомобиль дважды переехал семилетнего мальчика.

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