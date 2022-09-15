Оренбург, 15 сентября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Летом 2022 года в загородных лагерях, лагерях дневного пребывания Оренбургской области и на юге России отдохнули свыше 81 тыс. юных оренбуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР Пионерский лагерь

На заседании областной межведомственной координационной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, где обсуждались итоги оздоровительной кампании, отметили, что отдых летом 2022 года проходил в более благоприятных условиях. Впервые за два года практически не было ограничений по COVID-19.

Летняя оздоровительная кампания в Оренбургской области проводилась с 28 мая по 31 августа. Работали 887 организаций отдыха детей, в том числе 49 загородных, 836 дневного пребывания, два палаточных лагеря. Среди детей, отдохнувших в оренбургских лагерях, 100 детей из Донбасса. При поддержке оренбуржцев 93 ребенка из ЛНР отдохнули на Черноморском побережье Крыма. Еще 72 ребенка приезжали в Оренбуржье по программе организации «университетских смен».

В рамках проведения инклюзивных смен на базе загородных и лагерей дневного пребывания отдыхали 774 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Стоит отметить, в 2022 году на модернизацию на модернизацию объектов инфраструктуры детского отдыха из областного бюджета выделили 50 млн рублей. Деньги распределили между лагерями в разных муниципальных образованиях.