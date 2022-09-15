Тегеран, 15 сентября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. 14 сентября вице-президент Ирана и глава министерства окружающей среды (DOE) АлиСаладжегех заявил, что Исламская Республика Иран сократила до 9 800 тонн выбросов, разрушающих озоновый слой, в рамках своей приверженности Монреальскому протоколу и получила четыре международные награды в данном направлении. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Озоновый слой

В кулуарах заседания кабинета министров вице-президент страны указал на Международный день сохранения озонового слоя (16 сентября) и заявил, что Ирану удалось исключить 9 800 тонн разрушающих озоновый слой газов, изменив производственные процессы на 1378 фабриках к настоящему времени.

Монреальский протокол — это международный договор, направленный на защиту озонового слоя путем постепенного прекращения производства веществ, вызывающих разрушение озонового слоя. Этот протокол был согласован 16 сентября 1987 года и вступил в силу 1 января 1989 года.