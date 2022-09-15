В Хакасии увековечат память о Герое России, погибшем в ходе спецоперации
Абакан, 15 сентября, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил уроженцу Хакасии военнослужащему Аймиру Миягашеву звание Героя России посмертно. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, в регионе в честь героя спецоперации установят бронзовый бюст.
Аймир Миягашев награждён за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации территории б. УССР.
Изготовить бюст планируют при содействии скульпторов Российского Военно-исторического общества (РВИО). Работу оплатят из средств республиканского бюджета.
Гвардии ефрейтор Аймир Миягашев служил в рядах Российской армии по контракту в должности старшего радиста-разведчика группы корреспондентской связи роты связи одной из войсковых частей ВС РФ. Погиб в конце мая 2022 года в окрестностях одного из сёл Изюмского района Харьковской области. 26-летний военнослужащий совершил подвиг — ценой собственной жизни спас сослуживцев. Он прикрыл своим телом ручную гранату, брошенную противником.
Аймир Миягашев похоронен в родном селе Таштып.
Как сообщало ИА REGNUM, в Абакане открылась фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем». На выставке представлены фотографии героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции, информация об их подвигах.
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