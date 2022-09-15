Тегеран, , 07:28 — REGNUM 14 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил по прибытии в Узбекистан, что Иран стремится внести активный вклад в регион после того, как ему удалось укрепить взаимное доверие с соседними странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Эбрахим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

Раиси выступил в павильоне аэропорта Мехрабад прямо перед отъездом в Самарканд (Узбекистан) для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он проведет встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и некоторыми другими лидерами, участвующими в саммите.

«Этот визит направлен на укрепление политики добрососедства и интеграции, а также углубление многосторонности», — сказал президент, отметив, что Иран добился успеха в укреплении взаимного политического доверия на первом этапе своего нового внешнеполитического подхода.

«На втором этапе Иран постарается играть большую роль и активно присутствовать в регионе, чтобы воспользоваться инфраструктурой стран Центральной Азии, а также экономическим прогрессом в регионе для защиты интересов Ирана», — подчеркнул Раиси.