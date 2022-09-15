Вашингтон, , 06:56 — REGNUM Во время онлайн-трансляции ID@Xbox Fall Showcase 2022 студия IllFonic показала новый трейлер будущей многопользовательской ассиметричной экшн-игры Ghostbusters: Spirits Unleashed на основе франшизы «Охотники за привидениями». Ролик был опубликован 15 сентября на портале IGN.

«Добрый призрак» Цитата из к/ф «Охотники за привидениями». Реж. Пол Фейг. 2016. США

Разработчики напомнили геймерам, что Ghostbusters: Spirits Unleashed предоставит им возможность вместе с друзьями выступить в роли членов команды охотников за привидениями. Игрокам предстоит ловить призраков в музеях, тюрьмах, гостиницах и других интересных местах. Они также смогут играть за привидение, которое, пытаясь изгнать героев с территории, будет их терроризировать, используя «уловки, обман и эктоплазму».

Напомним, релиз Ghostbusters: Spirits Unleashed запланирован на 18 октября 2022 года. Ожидается, что IllFonic раскроет подробности о проекте во время выставки Tokio Game Show 2022, которая открылась сегодня, 15 сентября 2022-го.

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