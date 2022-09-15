Хабаровск, , 06:52 — REGNUM В Хабаровске вводится в эксплуатацию дом на 90 квартир, который относился к долгострою — сроки сдачи сдвигались четыре раза. Благодаря усилиям минстроя и надзорных органов стройку удалось довести до завершения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Долгострой Наталья Прокофьева © ИА REGNUM

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Строительство дома по улице Весенняя в Индустриальном районе Хабаровска началось в 2017 году, завершение планировалось на 2020 год, но застройщик регулярно продлевал разрешение на строительство. Строительство велось низкими темпами из-за слабой организации строительно-монтажных работ, дефицита людских ресурсов, а на завершающей стадии у застройщика возникли проблемы с финансированием, что привело к значительному увеличению сроков строительства.

В скором времени дольщики, вложившиеся в строительство этого объекта, получат ключи от своих квартир.

В единый реестр проблемных объектов занесено 16 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, участники долевого строительства многоквартирного жилого дома на улице Бурова в Орле, который должен был быть сдан ещё в 2016 году, начали получать ключи от долгожданных квартир.