Екатеринбург, 15 сентября, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Свердловской области с начала года было зафиксировано 150 ДТП с участием мотоциклов. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП

Общее снижение таких аварий составило 14%. В то же время тяжесть последствий выросла. 16 человек погибли. Это больше такого же периода 2021 года на 33%.

Только 11 и 12 сентября в регионе произошло пять ДТП с участием мотоциклистов. Один человек в результате погиб, а ещё шесть получили травмы.