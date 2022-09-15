Чебоксары, 15 сентября, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Чувашии засуха наблюдается в сентябре в четырёх муниципальных образованиях — в южной части республики: Батыревском, Комсомольском, Шемуршинском и Яльчикском районах. Об этом сообщает минсельхоз региона со ссылкой на Чувашгидромет.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Урожай пшеницы

По данным ведомства, с 18 августа по 8 сентября метеостанция в Батырево зафиксировала почвенную засуху: в период вегетации сельскохозяйственных культур запас продуктивной влаги в пахотном слое (до 20 см) почвы не превышает в течение трёх декад подряд 10 мм.

В зоне наблюдения метеостанции находятся Батыревский, Комсомольский, Шемуршинский и Яльчикский районы.

В ведомстве напоминают, что засуха иссушает почву, неблагоприятна для прорастания семян и появления всходов озимых культур.

Ранее автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов отмечал, что август в республике стал самым жарким за последние 50 лет и очень засушливым: накопилось всего 3 мм осадков при норме 59 мм.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии действует режим ЧС из-за засухи. По предварительным данным властей, ущерб аграриям от засухи составляет 67 млн рублей.