Пекин, , 06:46 — REGNUM Китай продолжит откладывать налоговые платежи для мелких производителей в рамках усилий по оживлению экономической активности, говорится в сообщении исполнительного заседания Госсовета КНР, передает 14 сентября газета Global Times.

Юань

Ключ к стабилизации экономики лежит в обеспечении функционирования рыночных субъектов. В попытке спасти субъекты рынка в производственном секторе, которые в настоящее время сталкиваются с большими проблемами, исполнительное собрание приняло решение отложить некоторые налоги для малых и микропредприятий и самозанятых людей, сообщил телеканал CCTV.

Отсрочка уплаты налогов на четыре месяца, начинающихся 1 сентября, составляет 440 млрд юаней ($63,20 млрд). Между тем, недавно добавленные налоговые льготы для производителей будут возвращены сразу после подачи заявления, что приведет к возврату налогов производственному сектору в размере 32 млрд юаней за оставшиеся четыре месяца года. В совместном заявлении Государственной налоговой администрации и Министерства финансов также подробно описан план отсрочки уплаты налогов.

Согласно совместному заявлению, средние производственные фирмы, которые уже получили право на 50%-ную отсрочку уплаты налогов, а также малые и микропредприятия, получившие 100%-ную отсрочку, получат отсрочку еще на четыре месяца с сентября.

На заседании под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна также было отмечено, что стремление к обновлению оборудования в слабых областях с точки зрения экономического и социального развития является хорошим предзнаменованием для повышения производственного спроса и стимулирования восстановления потребления.

Соответственно, банкам было рекомендовано предоставлять средне- и долгосрочные кредиты по ставке не выше 3,2% для малого и микропредприятий и самозанятых лиц в сферах производства и социальных услуг, у которых есть планы по обновлению оборудования в течение четвертого квартала.

Народный банк Китая предложит специальное повторное кредитование на 100% от основной суммы кредита, связанного с реконструкцией, согласно совещанию, а квота повторного кредитования была установлена в размере 200 млрд юаней на один год и может быть продлена дважды.

На заседании кабинета министров также была подчеркнута необходимость стабилизации внешней торговли и иностранных инвестиций, а также создания множества новых пилотных зон трансграничной электронной коммерции и реализации ключевых проектов с иностранными инвестициями.

Кроме того, на заседании кабинета министров было принято решение об утверждении второй очереди АЭС «Чжанчжоу» в восточно-китайской провинции Фуцзянь и первой очереди АЭС «Ляньцзян» в южно-китайской провинции Гуандун. На совещании говорилось, что должна быть обеспечена абсолютная безопасность атомных энергетических проектов.