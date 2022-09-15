Екатеринбург, 15 сентября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В Свердловской области проводятся массовые проверки автобусов. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

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Акция проходит с 14 по 16 сентября. В ходе неё сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на проверку автобусов всех категорий. Они проверяют соблюдение водителями режима труда и отдыха, наличие лицензий и иных необходимых документов и т.д. Особое внимание уделяют автобусам, перевозящим организованные группы детей.

Также контролирующие органы проверят законность пребывания водителей и кондукторов из-за рубежа в России и законности осуществления трудовой деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выросло число аварий по вине водителей автобусов. За январь–август было зафиксировано 60 аварий, это почти на 18% больше, чем в том же периоде 2021 года.