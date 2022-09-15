Оренбург, , 06:41 — REGNUM Пост заместителя главы министерства региональной и информационной политики Оренбургской области перестал быть вакантным. На должность назначен журналист Александр Здвижков. Указ подписал губернатор.

Назначение Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник будет курировать вопрос по взаимодействию с органами местного самоуправления. Первым рабочим днём Александра Здвижкова в новом статусе станет 15 сентября.

Напомним, должность освободилась после того, как Евгения Ивлева ушла в отставку. Она возглавила облизбирком.