Шанхай, Китай, 15 сентября, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Власти Шанхая, центра полупроводниковой промышленности Китая, заявили, что в городе в настоящее время массово производятся 14-нанометровые чипы, сообщает 14 сентября газета Global Times.

Микрочип

По словам экспертов, это достижение является важной вехой для Шанхая в строительстве современного технологического центра и крупным событием для китайского сектора производства чипов, позволяющим прорвать блокаду правительства США на фоне обострившейся китайско-американской технологической конкуренции.

Шанхайские фирмы добились массового производства полупроводников по 14-нм техпроцессу и прорывов в производстве 90-нм литографических машин, 5-нм травильных машин, кремниевых пластин размером 12 дюймов, центральных процессоров и чипов 5G, сказал директор Шанхайской муниципальной комиссии экономики и цифровизации У Цзиньчэн на пресс-конференции.

Это знаменует собой первое официальное признание способности китайских компаний массово производить 14-нм чипы, сообщил Global Times независимый технологический аналитик Сян Лиган. По мнению экспертов, это также является мощным ответом на расширенную блокаду США экспорта высококачественных чипов в Китай, что только ускорит прорыв Китая в основных технологиях.

«Чем шире будут блокады США, тем быстрее Китай будет исследовать и развивать свои собственные технологии», — сказал Сян.

Администрация Байдена планирует расширить ограничения на поставки из США в Китай полупроводников, используемых в технологиях искусственного интеллекта, и инструментов для производства чипов, сообщило ранее агентство Reuters. Согласно отчету, министерство торговли США направило письма компаниям, в том числе KLA Corp, Lam Research Corp и Applied Materials Inc, запрещая им экспортировать оборудование для производства микросхем на китайские заводы, которые производят передовые полупроводники с техпроцессами менее 14-нм, пока продавцы не получат лицензии министерства торговли.

По словам Сяна, в то время как 10-нм часто используется в качестве эталона для передовых процессов, для Китая зрелые процессы выше 14-нм могут удовлетворить большинство потребностей китайского рынка. Независимый научный сотрудник по стратегии Чэнь Цзя сообщил Global Times, что спрос на 14-нм техпроцесс в промышленности представлен электромобилями.

По словам Чэня, крупномасштабное производство 14-нм чипов в Шанхае значительно поможет развитию таких секторов, как электромобили, умные города, интеллектуальное производство и интернет вещей, что поможет Китаю укрепить свое преимущество в качестве крупнейшей в мире производственной фабрики.

Эксперты заявили, что прорыв в 14-нм техпроцессе показывает, что Китай будет выделять ресурсы для прорывов в более совершенных производственных процессах. По словам Чэня, с завершением Шанхайского промышленного кластера по производству 14-нм чипов будут ускорены более продвинутые проекты в области 7- и 5-нм процессов.

«Производство 7-нм чипов в Китае также развивается быстрее, чем ожидалось», — сказал Сян.

Шанхай является основой национальной полупроводниковой промышленности, объем рынка которой в 2021 году достигнет 250 млрд юаней ($35,91 млрд), что составляет 25% от общего объема рынка страны. По словам официальных лиц, более 1000 ведущих предприятий обосновались в Шанхае, привлекая 40% талантов по всей стране. В начале этого года муниципальное правительство Шанхая объявило о ряде новых мер политики, направленных на укрепление передовых мощностей Китая по производству чипов.