Токио, 15 сентября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Власти Японии могут ввести режим экономии электроэнергии в зимние месяцы и призвать население, а также организации снизить потребление электричества до разумного минимума. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои источники.

663highland Токио. Япония

Отмечается, что указанный шаг, в случае его реализации, станет первым подобным решением за семь последних лет. В агентстве утверждают, что 15 сентября в Токио состоялось заседание экспертной комиссии по вопросу энергообеспечения страны в зимний период.

На встрече обсуждался вопрос борьбы с уменьшения коэффициента запаса электроэнергии ниже критического уровня в 3%. Для этого предлагается сократить использование оборудования для обогрева помещений, а также ограничить применение рекламных вывесок и работу осветительных средств на витринах учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле, впервые за семь лет, правительство Японии в связи с аномальной жарой в стране ввело режим экономии электроэнергии.