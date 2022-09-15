Екатеринбург, 15 сентября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В Свердловской области более 5 человек в августе стали жертвами мошенников. В общей сложности свердловчане перевели им более 15 млн, сообщили журналистам в пресс-службе областного МВД.

Metapop.com Мошенник

Преступная схема в пяти случаях была схожей. Неизвестные звонили жертвам и представлялись сотрудниками ФСБ. После этого злоумышленники сообщали, что с карты собеседника пытаются снять деньги или оформить кредит, а затем убеждали перевести деньги на «безопасные счета». На самом деле средства свердловчане отправляли мошенникам, но понимали это слишком поздно и обращались в полицию.

Возбуждены пять уголовных дел. Правоохранители проводят необходимые мероприятия.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными и прерывать разговор при сомнительных звонках.