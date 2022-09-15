Абакан, , 06:36 — REGNUM В столице Хакасии — Абакане — в рамках республиканского фестиваля-слёта патриотических сил «За Россию и свободу до конца…» 14 сентября открылась фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем» в Абакане r-19.ru

Выставка работает в Парке культуры и отдыха Абакана при поддержке Минобороны РФ и Российского военно-исторического общества (РВИО). На фотографиях представлены герои Великой Отечественной войны и специальной военной операции, информация об их подвигах.

По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, героев на фотоснимках объединяет стремление защитить свою Родину и мир от нацизма и бандеровщины.

На открытии выставки присутствовала директор департамента региональной политики РВИО Аяна Шойгу. Она зачитала приветствие помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского. Он отметил, что фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем» посвящена подвигу бойцов и командиров Красной Армии и современных героев — участников СВО.

Фотовыставка будет работать до конца октября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абакане в краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова в сентябре открылась выставка о преступлениях нацистского киевского режима в Донбассе. В экспозиции представлено 17 планшетов с фотографиями жителей Луганска и Донецка, пострадавших от действий киевских нацистов.

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