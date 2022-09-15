Тюмень, 15 сентября, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В Тюмени судья по делу о зверском убийстве восьмилетней Насти М. заявила о самоотводе. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Mate Marschalko Убийство

Кроме того, в судебном заседании рассмотрено ходатайство потерпевшей стороны об изменение территориальной подсудности. Обвиняемому Виталию Б. продлили меру пресечения в виде заключение под стражу до 20 декабря 2022 года. Уголовное дело направлено председателю Тюменского областного суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Настя М. пропала 30 июня 2021 года, её останки нашли в коробке из-под телевизора 19 августа. Подозреваемого в убийстве ребёнка вычислили по ряду улик, в том числе и ДНК. Под давлением вещественных доказательств Виталий Б. признал вину. Позже адвокат Виталия Б. и его супруга заявили, что обвиняемый признал вину под пытками. На суде 20 января 2022 года он заявил о своей невиновности. Дело об убийстве Насти рассматривал суд присяжных, которые 26 июля вынесли свой вердикт. О решении присяжных стало известно СМИ до его оглашения в суде. Прокуратура региона заявила о нарушении тайны совещательной комнаты. Состав присяжных был распущен. Дело было направлено на новое рассмотрение.