Петропавловск-Камчатский, , 06:24 — REGNUM На Камчатке на парковке у торгового центра автомобиль дважды переехал семилетнего мальчика, сообщил телеграм-канал «41 Регион».

ДТП

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На опубликованном видео видно, как автомобиль двигаясь задним ходом сбил присевшего ребёнка и дважды переехал его.

Известно, что за рулём KIA Sorento был 40-летний мужчина. Авторы предполагают, что ребёнок присел завязать шнурки и поэтому водитель не заметил его. Пострадавшего с переломами и ушибами доставили в детскую краевую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МВД РФ по Иркутской области 14 сентября обнародовали подробности серьёзного ДТП в городе Зима: старшеклассница за рулем внедорожника сбила девочку.

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