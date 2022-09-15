Якутск, 15 сентября, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Соблюдение трудовых прав сотрудников строительной компании «ДСК» в Якутске проверит прокуратура. В случае выявления нарушений будут приняты меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

ИА REGNUM В труде

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«Организована проверка соблюдения требований трудового законодательства при проведении мероприятий по сокращению штатной численности в АО «ДСК», — отметили в прокуратуре.

В том числе соблюдение прав сотрудников проконтролирует государственная инспекция труда по республике.

Как сообщало ИА REGNUM, под сокращение попали 127 сотрудников строительной компании «ДСК» («Домостроительный комбинат»). Людей увольняют массово, без работы остаются инженеры, отделочники, машинисты мостового крана и слесари по ремонту оборудования.