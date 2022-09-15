Пекин, 15 сентября, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Пять центральных департаментов Китая, в том числе Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения и Государственное управление по регулированию рынков, недавно предложили административные рекомендации по 11 платформам для защиты трудовых прав работников с гибкой занятостью, сообщает 14 сентября газета China Daily.

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Указанные 11 платформ в основном относятся к сектору экономики совместного использования (так называемого «шеринга») и включают в себя платформы доставки еды Meituan и Eleme, а также компанию по прокату автомобилей Didi.

Согласно недавнему сообщению министерства трудовых ресурсов, пять центральных департаментов потребовали, чтобы эти платформы взяли на себя ответственность за защиту прав работников, работающих на гибкой основе, а также предложили решения, которые помогут им в этом.