Берлин, , 06:20 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике со стороны читателей немецкого журнала Der Spiegel, которые оставили свои комментарии под статьей о ее речи в Брюсселе.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Руководитель ЕС, выступая перед членами Европарламента, заявила, что Россия якобы «понесет поражение, Европа выиграет». Пользователь ElkePohn, оценивая слова фон дер Ляйен, отметил, что 98% населения Евросоюза уже «лишились благосостояния».

Другой читатель — Alberich полагает, что «Европа потеряет многое, тогда, как США и «еще пара бенефициаров» останутся в прибыли. Еще один комментатор, с именем Fritz-hw2SWMB7R, заметил, что «запаха победы на европейском континенте не чувствуется». Он призвал внимательно взглянуть на ситуацию со стремительно растущими ценами и развивающимся энергетическим кризисом в ЕС.

Кроме того, Fritz-hw2SWMB7R предположил, что фон дер Ляйен «живет в параллельном мире». Пользователь Sandra — WLZT также указала на то, что слова главы ЕК говорят о «полной потерей связи с реальностью». Читательница считает, что Евросоюзу надо срочно договариваться с Россией, а не выставлять Москву «единственной виновницей» происходящего.

Еще одна женщина, оставившая комментарий под именем Karlin, посоветовала фон дер Ляйен «следить за своими словами» и не нагнетать из-за заявления главы ЕК о том, что «Европа находится в состоянии войны с Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты агентства Bloomberg написали о том, что Урсуле фон дер Ляйен придется рассказать правду населению ЕС о том, как оно сможет выдержать предстоящую зиму без российского газа.

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