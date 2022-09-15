Майма, Алтай, 15 сентября, 2022, 06:20 — ИА Регнум. В Республике Алтай 14 сентября открыли мемориальную доску младшему сержанту Ивану Бучневу, погибшему в ходе специальной операции по денацификации б. УССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Цитата из видео в телеграмм-канале Олега Хорохордина Мемориальная доска Ивану Бучневу, погибшему в ходе СВО

Младший сержант героически погиб в бою с националистами 31 мая в Харьковской области.

Доска установлена в Майминской школе №1, где он учился, пока не стал кадетом городской школы №4.

«Мы гордимся нашими героическими земляками, с честью и достоинством выполняющими воинский долг. Сегодня именно они взяли на свои плечи эту огромную ношу — бороться с нацизмом, отстаивать интересы и безопасность Родины», — отметил глава региона Олег Хорохордин.

По его словам, память об Иване Бучневе и других воинах, проявивших настоящий героизм и пожертвовавших своими жизнями во имя мира на Донбассе и в России будет всегда храниться в сердцах людей.