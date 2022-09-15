Пекин, 15 сентября, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Министерство водных ресурсов Китая добилось заметного прогресса в расширении каналов финансирования развития водного хозяйства, поскольку оно рассматривает возможность использования потенциала таких проектов для стимулирования экономического роста, заявил замминистра Лю Вэйпин, передает 14 сентября газета China Daily.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По состоянию на конец августа министерству удалось привлечь 977,6 млрд юаней ($140 млрд) на развитие водного хозяйства в этом году, по сравнению с 648 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, сказал он на пресс-конференции. Замминистра особо отметил достижения министерства в привлечении средств. Средства были привлечены путем выпуска государственных облигаций, обращения за кредитами и привлечения инвестиций из частного капитала.

Например, на государственные облигации, выпущенные местными властями, с января по август было привлечено около 187,7 млрд юаней средств, что на 143% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сказал он. Лю сказал, что за это время в проектах развития водного хозяйства было занято в общей сложности более 1,9 млн человек, в том числе более 1,5 млн сельских трудовых мигрантов. Он добавил, что только в августе развитие создало 300 000 новых рабочих мест.