Вашингтон, 15 сентября, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Издательская компания Skybound Games и студия Serenity Forge представил игру Homestead Arcana в жанре симулятора фермера от третьего лица. Анонсирующий трейлер был показан 14 сентября в рамках онлайн-трансляции ID@Xbox Fall Showcase 2022.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры 2022 года

Игра предложит геймерам выступить в роли ведьм, которые создают и совершенствуют зелья, заклинания и снаряжение с целью исцеления заражённых земель. Пытаясь понять причину, по которой происходит заражение, игроки будут исследовать территории, строить фермы и выращивать на них различные растения. После исцеления части территории они смогут отправиться к следующему заражённому участку. Помогать в работе персонажу будет кошка-фамильяр по имени Гекльберри.

Для справки: Homestead Arcana выйдет на ПК, Xbox Series X/S, а также появится в каталоге сервиса Xbox Game Pass. Gока Serenity Forge не назвала точную дату релиза игры.