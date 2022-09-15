Северо-Курильск, Сахалинская область, , 06:13 — REGNUM Курильский вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска, 15 сентября выбросил уже два столба пепла — последний высотой 2,5 километра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Вид на вулкан Эбеко (сс) amanderson2

пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области «На вулкане Эбеко произошёл пепловый выброс на высоту 2,5 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в юго-восточном направлении».

Отмечается, что в Северо-Курильске пепел не зафиксирован, запах сероводорода также не ощущается, угрозы населению выброс пепла на вулкане не представляет.

Как сообщало ИА REGNUM, на курильском вулкане Эбеко 14 сентября произошёл выброс пепла.

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