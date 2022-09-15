Пекин, 15 сентября, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Останки еще большего числа китайских народных добровольцев, погибших в войне за сопротивление агрессии США и помощь Корее, будут возвращены в Китай из Южной Кореи с 14 по 17 сентября, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф Битва при Чосинском водохранилищереж Гуань Ху, Франт Гво, Лу Ян. 2021г. Китай

Военно-транспортный самолет Y-20 вылетел утром 14 сентября из аэропорта на севере Китая с миссией вернуть останки солдат на китайскую землю. Это будет девятая репатриация останков мучеников после подписания соглашения о передаче между двумя странами. Согласно официальным данным, в период с 2014 по 2021 год останки 825 солдат были возвращены в Китай из Южной Кореи.

Истребитель-невидимка J-20 будет сопровождать самолет Y-20, когда останки мучеников вернутся в Китай 16 сентября, сообщил представитель Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзинке.