Пекин, 15 сентября, 2022, 06:05 — ИА Регнум. На данный момент Китай создал 173 национальные зоны высоких технологий и увеличит их число до 220 к концу 14-й Пятилетки (2021-2025), согласно сообщению Министерства науки и технологий Китая, передает 14 сентября агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Сотрудник министерства Ли Юоупин, заявил на пресс-конференции, что общая стоимость продукции национальных зон высоких технологий выросла с 5,4 трлн юаней (около $781,3 млрд) в 2012 году до 15,3 трлн юаней в 2021 году. По его словам, в 2021 году национальные зоны высоких технологий генерировали 13,4% ВВП, а 2,5% земель страны предназначались для их строительства.

За последнее десятилетие национальные зоны высоких технологий добились крупных прорывов в таких областях, как квантовая информация, высокоскоростные железные дороги, Навигационная спутниковая система BeiDou, большие самолеты отечественного производства и связь 5G. Они также участвовали в ряде крупных национальных научно-технических миссий, включая разработку глубоководного пилотируемого подводного аппарата «Цзяолун», запуск космического корабля «Шэньчжоу-14», а также исследования и разработки вакцин против COVID-19.

К концу 14-й Пятилетки (2021-2025) в Китае будет около 220 национальных зон высоких технологий, охватывающих большинство городов уровня округов в восточной части страны и крупные города уровня округов в центральной и западной частях.