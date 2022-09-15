Пекин, , 06:01 — REGNUM Представитель материковой части Китая подчеркнул, что Консенсус 1992 года остается якорем для улучшения и развития отношений по обе стороны Тайваньского пролива, независимо от того, как со временем меняются связи между двумя сторонами, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

КНР и Тайвань Nat

Пресс-секретарь Управления Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлян выступила с этим заявлением на очередной пресс-конференции в ответ на вопрос о недавних мероприятиях, проведенных материковой частью страны в ознаменование 30-й годовщины Консенсуса 1992 года.

Чжу сказала, что развитие отношений по обе стороны пролива неоднократно доказывало, что Консенсус 1992 года был незаменим для материковой части и Тайваня в установлении взаимного доверия, участии в диалоге и консультациях и улучшении благосостояния соотечественников с обеих сторон.

Суть Консенсуса 1992 года заключается в том, что «обе стороны Тайваньского пролива принадлежат единому Китаю и будут совместно работать над национальным воссоединением». Историческое значение Консенсуса 1992 года заключается в том, что он обеспечивает политическую основу для развития отношений по обе стороны пролива, сказала Чжу.

Она призвала тайваньских соотечественников ценить и поддерживать Консенсус 1992 года, выступать против сепаратистской деятельности, стремящейся к «независимости Тайваня», и объединиться с соотечественниками с материковой части для осуществления национального возрождения.