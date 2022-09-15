Благовещенск, , 06:04 — REGNUM Масштабная модернизация школьных столовых запланирована в Приамурье. В 134 школах городов региона появятся кафе, сообщил в своём телеграм-канале 15 сентября губернатор области Василий Орлов.

Кафе thomaspedrazzoli

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В регионе стартует специальная программа «Школьное кафе». Предполагается, что 27 обновлённых столовых откроются уже в 2023 году. Переформатировать столовые уже начали в Благовещенске, Тынде и Свободном.

«В школьных кафе дети смогут не только поесть, но и отдохнуть между уроками, пообщаться с одноклассниками. В детях нужно воспитывать культуру здорового питания, считаю, что комфортные кафе помогут в этом», — отметил Василий Орлов.

Реализацию проекта он будет держать на личном контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, под кафе подразумевается особой комфортная зона, где дети в том числе будут учиться правильно вести себя за столом, отмечала министр образования и науки Приамурья. Дизайн-проекты под различные типы помещений разрабатывает Амурский центр развития территорий.