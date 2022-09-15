Благовещенск, 15 сентября 2022, 06:04 — REGNUM Масштабная модернизация школьных столовых запланирована в Приамурье. В 134 школах городов региона появятся кафе, сообщил в своём телеграм-канале 15 сентября губернатор области Василий Орлов.
Читайте также: В Приамурье школьные столовые заменят на кафе
В регионе стартует специальная программа «Школьное кафе». Предполагается, что 27 обновлённых столовых откроются уже в 2023 году. Переформатировать столовые уже начали в Благовещенске, Тынде и Свободном.
Реализацию проекта он будет держать на личном контроле.
Как сообщало ИА REGNUM, под кафе подразумевается особой комфортная зона, где дети в том числе будут учиться правильно вести себя за столом, отмечала министр образования и науки Приамурья. Дизайн-проекты под различные типы помещений разрабатывает Амурский центр развития территорий.