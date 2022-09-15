Москва, , 05:59 — REGNUM В четверг, 15 сентября, в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха до +15… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Осень в городе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 16 сентября в столице также местами возможен дождь, температура воздуха +9… +11 °C.

Ветер юго-западный 4−9 м/с, ночью усиление до 6−11 м/с. Атмосферное давление 738 (-2) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +13… +18 °C днём. Ночью — +6… +11 °C.

В пятницу, 16 сентября, днём в столице ожидается +16… +18 °C, по области +15… +20 °C, облачно, небольшой дождь, местами умеренный, порывистый ветер, атмосферное давление 736 (−2) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +6… +11 °C.

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