Пекин, 15 сентября, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Китайская индустрия потребительских товаров значительно увеличилась количественно и качественно за последнее десятилетие, при этом наблюдается устойчивый рост доходов и глобального влияния, сообщил официальный представитель Министерства промышленности и информационных технологий Китае, передает 14 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Совокупные операционные доходы и прибыль сектора соответственно выросли на 35% и 64,5% за последние 10 лет, сообщил на пресс-конференции глава департамента промышленности потребительских товаров министерства Хэ Яцюн. Добавленная стоимость промышленности составляет 27,9% от всех промышленных секторов, а экспорт легкой промышленности и текстильной продукции страны превысил 30% от общемирового объема, сказал он.

Китай построил промышленную систему потребительских товаров с широким охватом и относительно целостной структурой, которая эффективно гарантировала поставку различных продуктов, необходимых для повседневной жизни. Назвав эту отрасль одним из давних преимуществ Китая, он сказал, что она играет незаменимую роль в стимулировании экономики, повышении благосостояния людей, создании рабочих мест и расширении экспорта.

Заглядывая в будущее, он сказал, что будут предприняты усилия по продвижению цифрового и «зеленого» перехода сектора, чтобы лучше удовлетворить разнообразный спрос потребителей и укрепить его конкурентные преимущества.