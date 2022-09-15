Южно-Сахалинск, , 05:55 — REGNUM На Сахалине пограничники задержали четырёх мужчин, которые незаконно добыли около 9 тыс. экземпляров креветки травяной, сообщила пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России.

Креветки

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Браконьеров поймали на морском участке природоохранной зоны озера Буссе в Корсаковском районе. При них также были орудия незаконного промысла.

По предварительным подсчетам, ущерб составил более 3,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре на протоке Ендырская вблизи сельского поселения Каменное трое местных жителей незаконно выловили почти тысячу особей рыб различных пород.