Хух-Хото, Китай, 15 сентября, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Общий объем импорта и экспорта автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая с января по август достиг 94,6 млрд юаней (около $13,7 млрд), увеличившись на 20,4% в годовом исчислении, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

За этот период его экспорт составил почти 40 млрд юаней, увеличившись на 33,1% в годовом исчислении, в то время как его импорт увеличился на 12,5% в годовом исчислении до 54,7 млрд юаней, по данным таможни столицы региона города Хух-Хото.

В первые восемь месяцев основными статьями импорта Внутренней Монголии были уголь и сырая нефть. Импорт угля в регион вырос на 153% до 13,8 млрд юаней, а импорт сырой нефти достиг 930 млн юаней, увеличившись в 13,7 раза.

Внутренняя Монголия экспортировала сельскохозяйственную продукцию на 4,3 млрд юаней, что на 19,5% больше и продукцию машиностроения и электротехники на 7,3 млрд юаней, что на 67,1% больше в годовом исчислении.

За первые восемь месяцев 2022 года товарооборот между Внутренней Монголией и Монголией, Россией, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Европейским союзом (ЕС) и Соединенными Штатами достиг 26,2 млрд юаней, 12,6 млрд юаней, 9,4 млрд юаней, 6,2 млрд юаней и 4,5 млрд юаней, увеличившись на 27,3%, 7%, 44,9%, 47,8% и 25,1% соответственно.

Между тем, торговля региона со странами «Пояса и пути», а также с другими государствами — членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) выросла на 24,9% и 9,2% до 57,1 млрд юаней и 23,8 млрд юаней соответственно.