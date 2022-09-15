Анадырь, , 05:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце на торжественном мероприятии, посвящённом 100-летию органов Роспотребнадзора вручил государственные награды. В числе награждённых и главный санитарный врач Чукотки Антон Семенихин, сообщается на сайте Кремля.

Путин вручает награду Сайт Кремля

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Врач поблагодарил за высокую награду и заверил, что «будем продолжать наше дело во благо России».

«Я хочу выразить огромную благодарность за эту высокую награду. Я бы хотел особенно отметить за эти тяжёлые годы [пандемии], больше 2,5 года, согласованность действий всех органов власти всех уровней, систему управления в стране, абсолютную открытость.

Мы на Чукотке знали все решения по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, которые принимаете Вы, Правительство, оперативный штаб.

Хочу сказать огромное спасибо за особое внимание к нам, за Ваше внимание, за поддержку авторитета главных государственных санитарных врачей, за своевременную и значительную финансовую поддержку сотрудников Роспотребнадзора. Это позволило сохранить кадры в это тяжёлое время, повысить престиж профессии санитарного врача.

Федеральные программы «Чистая вода», «Чистый воздух» позволили нашим отдалённым населённым пунктам получить федеральное и частное финансирование.

У журналистов есть популярный вопрос: что бы Вы сказали Президенту, если бы оказались с ним лицом к лицу? Я примерял этот вопрос на себя и считаю, что самое важное, что я обязан Вам сказать, — это спасибо за чувство гордости за страну, которое есть у нас, у молодёжи, которое вернулось и возродилось у старшего поколения. Без него не будет поступательного движения вперёд, а будет топтание на месте и оглядывание назад.

Мы будем продолжать наше дело во благо России. Мы не подведем!» — сказал президенту Антон Семенихин.

Губернатор Чукотки Роман Копин поздравил врача и коллектив:

«Спасибо за ответственную работу и благополучное преодоление пандемии. Поздравляю руководителя Роспотребнадзора в Чукотском АО Антона Семенихина с государственной наградой, а весь коллектив — со 100-летием службы!».

Как сообщало ИА REGNUM, врачи являются бойцами невидимого фронта. Об этом 14 сентября заявил Владимир Путин на мероприятие в честь 100-летия Роспотребнадзора.