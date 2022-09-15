Тюмень, , 05:44 — REGNUM В Тюменской области в августе 2022 года некоторым воспитателям и няням заплатили меньше обычного. Об этом сообщает портал 72.ru.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сотрудницы дошкольных учреждений в подтверждение своих слов прислали в редакцию зарплатные квитанции.

«Мы всем коллективом были неприятно удивлены, получив зарплату за август. Она оказалась значительно меньше. Например, в прошлом году в сентябре мне выплатили чуть больше 54 тысяч рублей. А в этом году при таком же объёме работы — 39 тысяч рублей», — сообщает воспитатель одного из детских садов, отмечая возросшую нагрузку в 2022 году.

Выяснилось, что воспитательнице урезали так называемые «стимулирующие».

«Это такая балльная система, куда входит участие в конкурсах, отсутствие жалоб, травм и так далее. Все эти пункты суммируются и прибавляются к окладу. Каждый месяц стоимость балла разная: то 2200 рублей, то 2400. Почему — не знаю», — пояснила воспитатель.

Педагог с десятилетним стажем из другого детского сада жалуется на другую проблему — очень низкие «стимулирующие» — то 630 рублей, то 800 рублей за балл.

«Работаю в детском саду помощником воспитателя. Наша зарплата стала на 6–7 тысяч меньше. На вопросы, в чём проблема, у руководства один ответ: «Не нравится — увольняйтесь!» Работаем на две группы. Раньше платили баллы за подработку, сейчас голые 0,5 ставки. Получала зарплату с подработками 30 тысяч, сейчас максимум 24–25, без подработок потолок — 20 тысяч рублей», — жалуется няня тюменского детсада.

В Гострудинспекции по Тюменской области предлагают воспитателям и няням обратиться с письменной жалобой к ним, профсоюзную организацию или в прокуратуру. Можно ко всем сразу. Благо, во всех этих ведомствах есть электронные приёмные.

Отмечается, что по данным Тюменьстата, в регионе средняя зарплата воспитателя детского сада составляет 45 173 рублей, учителя — 49 681 рубль.