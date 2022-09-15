Вашингтон, 15 сентября, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Многопользовательская игра Eville в жанре социальной дедукции выйдет 11 октября 2022 года на консолях Xbox Series X/S, Xbox One и ПК. Анонсирующий трейлер разместила на своём видеоресурсе издательская компания Versus Evil.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Стоит отметить, что на ПК релиз игры состоится в сервисах Steam, The Humble Store и других, кроме того, Eville также появится в каталоге Xbox Game Pass. Игра предложит геймерам выступить в роли жителей деревни, в которой произошло убийство. Они будут играть за персонажей, которые обладают уникальными способностями и навыками, роли будут распределяться случайным образом.

Для справки: реализацией проекта занимается немецкая студия VestGames. Разработчики отметили, что игрокам придётся окунуться в атмосферу, полную интриг и сотрудничества. Они смогут выполнять квесты в течение игрового дня и расставлять ловушки для того, чтобы защитить себя ночью.