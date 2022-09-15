Вашингтон, 15 сентября, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Вашингтон активно прорабатывают пути расширения экспорта нефти из Казахстана в обход России. Об этом 14 сентября заявил помощник американского госсекретаря Дональд Лу на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

По его словам, одним из таких путей является транспортировка казахстанского сырья по маршруту через Каспийское море, Азербайджан и Грузию. Лу также отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился провести поиск альтернативных путей вывоза энергоресурсов на фоне сокращения российского экспорта через КТК (Каспийский трубопроводный консорциум).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович выразил мнение о том, что Казахстан в ближайшей перспективе не сможет увеличить объем транзита нефти через Азербайджан.