Томск, , 05:37 — REGNUM В Томской области правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли два человека. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП под Томском УМВД по Томской области

Авария произошла около 4 часов утра 15 сентября. По предварительным данным, на 4 км объездной дороги Томска, в районе коммунального моста «Северный», автомобиль Toyota Probox врезался в стоящий грузовик Ford Transit.

«В результате происшествия оба мужчины водителя транспортных средств погибли на месте происшествия, мужчина-пассажир иномарки 1982 года рождения с травмами доставлен в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.

На месте в настоящее время работают сотрудники полиции. Движение на этом участке трассы временно ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, Томская область вошла в тройку регионов России с наиболее низкой аварийностью на дорогах. За семь месяцев 2022 года число ДТП с пострадавшими в стране снизилось на 7,1%.

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