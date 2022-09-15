Томск, 15 сентября, 2022, 05:31 — ИА Регнум. В Томске в результате аварии, произошедшей на объездной автодороге в районе коммунального моста «Северный», погибли два человека, один пострадал. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области.

ДТП

Трагедия произошла ранним утром 15 сентября, около 04:00 по местному времени (00:00 мск), на четвёртом километре объездной автодороги в районе коммунального моста «Северный».

пресс-служба ГУ МВД России по Томской области «По предварительным данным, автомобилем Toyota Probox совершён наезд на стоящий автомобиль Ford Transit. Оба мужчины-водителя транспортных средств погибли на месте происшествия».

В больницу с травмами был доставлен пассажир иномарки — мужчина 1982 года рождения.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции и эксперты, устанавливающие причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольском районе Чувашии произошла авария с участием трёх транспортных средств, в результате которой один человек погиб, трое получили травмы.