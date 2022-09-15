Биробиджан, , 05:23 — REGNUM Часть жилых домов Биробиджана отключена от холодной воды из-за прорыва на водопроводе. Остальные горожане будут вынуждены терпеть неудобства из-за снижения напора, сообщило РИА «Биробиджакна».

Прорыв водовода Novotroitsk.orb.ru

Читайте также: В столице Еврейской АО прорвало трубопровод

По информации мэрии города, без водоснабжения остались более 50 жилых домов и два детских сада. Ремонтные работы обещают завершить к вечеру 15 сентября.

Отключать воду пришлось из-за износа сетей. Прорыв возник во время проведения плановых работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трубу холодного водоснабжения прорывало в Биробиджане в марте. Тогда же возникали проблемы в системе отопления. В январе губернатор региона Ростислав Гольдштейн заявлял, что предел прочности коммунальной системы региона закончился 15 лет назад.