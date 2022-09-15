Токио, 15 сентября, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Дефицит торгового баланса Японии по итогам августа достиг рекордного для страны уровня в 2,817 трлн иен (порядка $19,6 млрд). Это следует из опубликованных 15 сентября статистических данных японского министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В августе текущего года импорт Японии возрос на 49,9% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, достигнув 10,879 трлн иен ($76 млрд). Экспорт, соответственно, вырос на 22,1%, до 8,061 трлн иен ($56,3 млрд).

Отмечается, что торговый баланс Японии является дефицитным в течение последних 13 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония по итогам августа увеличила объёмы импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с прошлым годом на 211,2%.

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