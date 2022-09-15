Анастасия Степанова, 15 сентября 2022, 07:52 — REGNUM Российские олигархи — те самые, которые в суде Евросоюза пытаются доказать, что они-то хорошие русские, похоже, могут начинать готовить новый пакет жалоб обиженных и угнетённых. Киевский режим Зеленского продолжает шарить в карманах тех представителей российского бизнеса, которые поверили в обещания и инвестировали в проекты на территории б. УССР и не свернули их после 2014 года, когда многое стало очевидным. На этот раз за свою «доверчивость» может поплатиться Олег Дерипаска. Подробности — в материале ИА REGNUM.
В 2021 году президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности обратился к бизнесменам, призвав тех лучше вкладывать деньги дома, в России, а не держать их в «тихих гаванях» за рубежом. Б. УССР после 2014 года «тихой гаванью» назвать сложно (после вооруженного госпереворота-то), что не остановило некоторых российских олигархов от инвестирования в неё.
В сентябре 2022 года один из представителей киевского режима Денис Шмыгаль публично анонсировал планы Зеленского — конфисковать все расположенные в стране активы российских бизнесменов и политических деятелей. Была названа фамилия Олега Дерипаски. О чём же идёт речь?
Справка: уроженец Нижегородской области Олег Дерипаска в «Рейтинге российских миллиардеров — 2022» журнала Forbes занимает 50-е место с состоянием $1700 млн. В качестве активов на момент составления рейтинга фигурировали En+, Группа ГАЗ, Ингосстрах.
Завод в Николаеве
У компании «Русал», которая позиционируется как один из крупнейших в мире производителей бокситов и глинозема (основного сырья для производства алюминия), есть восемь предприятий в сегменте глинозема. В их числе — БАЗ, УАЗ, АГК, Aughinish, Windalco, QAL, Friguia и Николаевский глиноземный завод. Последний как раз и базируется на территории б. УССР.
В открытых источниках уточняется, что по объёму производства глинозема Николаевский завод — второй на территории бывших советских республик. Он был запущен в 1980 году. В 2021 году на мощностях предприятия было произведено 1769 тыс. т продукции — прирост относительно 2020 года на 1%. В отчёте En+ Group отмечается, что в 2022 году группа временно приостановила производство на ООО «Николаевский глиноземный завод» ввиду развивающихся событий на территории б. УССР. А с марта 2022 года Австралия запретила экспорт глинозема и бокситов в Российскую Федерацию. Сырьё для этого завода поставлялось в том числе и с рудника Weipa в Австралии.
В июле 2022 года из киевских СМИ стало известно, что на корпоративные права и средства на счетах завода были наложены аресты, а менеджмент предприятия стал фигурантом уголовного дела об уклонении от налогов. Что-то схема напоминает ситуацию с разорением «Черноморского судостроительного завода».
Связи с США и акционеры
Капитал «Русала» имеет следующую структуру основных акционеров (по данным с сайта компании): En+ — 56,88% (компания позиционирует себя как мировой лидер по производству низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии), SUAL Partners — 25,52%. В структуре акционерного капитала En+ Group по состоянию на 31 декабря 2021 года среди крупных акционеров числится Олег Дерипаска — 44,95% (прямо и косвенно).
Занятный факт: с марта 2022 года председателем совета директоров En+ Group является Кристофер Бэнкрофт Бёрнем, который ранее был старшим независимым директором компании и заместителем Генерального секретаря ООН, а также помощником Государственного секретаря США по управлению ресурсами и финансовым директором Государственного департамента США. Помимо этого, по данным с сайта компании, Кристофер Бёрнем — глава совета директоров и гендиректор Cambridge Global Capital, LLC со штаб-квартирой в Вашингтоне. Есть в биографии Бёрнема и военная часть — он вышел в отставку в звании подполковника корпуса морской пехоты США. По открытым данным, он же занимает должность топ-менеджера группы Deutsche Asset Management и занимал пост главы комитета по управлению активами Deutsche Bank в Германии.
Ещё один иностранец в составе топ-менеджмента российской компании En+ Group появился в 2021 году. Должность независимого неисполнительного директора занимает Тэргуд Маршалл Мл., который ранее работал в каждой из ветвей государственной власти США. Он, к примеру, был членом высшего аппарата Белого дома при администрации Клинтона, секретарём кабинета министров США, директором по законодательным вопросам и заместителем советника вице-президента Эла Гора.
Выходит, Зеленский собрался укусить руку, что его кормит? Или же речь идёт о какой-то иной схеме «конфискации»? Тем более у киевского режима есть уже отработанные сценарии (смотрим выше дело Черноморского завода).
Конфликты вокруг активов Дерипаски
Это далеко не первая проблема, возникшая вокруг активов Дерипаски. Так, ранее у UC Rusal был крупный пакет акций Запорожского алюминиевого комбината. В 2015 году киевский режим изъял 68% акций завода, но остаётся неизвестной судьба пакета акций UC Rusal. На сайте компании на сегодня на территории б. УССР числится лишь один актив — завод в Николаеве.
Напомним, также в мае 2022 года в СМИ появились сведения о подаче компанией Rasperia Trading Limited, аффилированной с Дерипаской, иска к австрийскому концерну в сфере строительства — Strabag. Истцу в нём принадлежит доля в 27,8%, но это не помешало другим акционерам прекратить сотрудничество с Rasperia, фактически лишив права голоса и дивидендов.
А ещё в январе 2022 года, то есть до специальной военной операции РФ на территории б. УССР, власти США урезали срок лицензий российской «Группы ГАЗ» Дерипаски. При этом в санкционном списке некоторые активы бизнесмена пребывают с 2018 года.
На фоне подобных кульбитов довольно смешно выглядят попытки российских олигархов отстоять свои права в Евросуде, доказывая, что введённые в отношении них санкции нарушили закон. Это примерно как пытаться воззвать к совести обокравшего тебя вора-рецидивиста. Потому всё это выглядит как попытки получить тот самый пресловутый паспорт «хорошего русского», а проще говоря — заключить сделку о неприкосновенности. Но вот вопрос — на каких условиях? Может, всё же домой, «в тихую гавань»?
Справка: в июле 2019 года в Калининграде (российском офшоре) получила прописку международная компания публичное акционерное общество «Эн+ Груп», созданная в 2005 году. В базе «Контур. Фокус» среди бенефициаров фигурирует и Олег Дерипаска. Компания имеет филиалы в Лондоне и на Кипре.