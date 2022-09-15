Париж, 15 сентября 2022, 04:51 — REGNUM Читатели французской газеты Le Figaro осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее слова о том, что время «мириться» с Россией якобы еще не настало.
Такое заявление она сделала, выступая перед депутатами Европарламента. Фон дер Ляйен отметила, что скоро посетит Киев для переговоров с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним помощь со стороны ЕС.
Читатели газеты оставили свои комментарии под статьей обозревателя Анни Рован. Они возмутились тому, что глава ЕК, являясь выборным чиновником, может принимать какие-либо решения по санкциям. Пользователь Carlos Hojaij сравнил фон дер Ляйен с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, которая ранее заявила, что наступило время «куража и силы духа».
Он задался вопросом, кто дает право бюрократкам выступать от имени европейских народов и решать, мериться ли Европе с Москвой или нет. Читатель по имени Maxime назвал «позором» тот факт, что глава Еврокомиссии делает какие-либо шаги от лица ЕС.
Другие лица, которые также оставили под статьей свои комментарии, выразили мнение о том, что фон дер Ляйен должна быть отправлена в отставку, поскольку представляет интересы Берлина, являясь немецким политиком. Так пользователь под именем Sirio назвал ее «голосом Германии», а читатель Dany L написал о том, что видит в главе ЕК «отравленный подарочек» от экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Евросоюз проиграл в конфликте вокруг Киева из-за действий, которые противоречат интересам ЕС.
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