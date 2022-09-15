Париж, 15 сентября, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Читатели французской газеты Le Figaro осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее слова о том, что время «мириться» с Россией якобы еще не настало.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Такое заявление она сделала, выступая перед депутатами Европарламента. Фон дер Ляйен отметила, что скоро посетит Киев для переговоров с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним помощь со стороны ЕС.

Читатели газеты оставили свои комментарии под статьей обозревателя Анни Рован. Они возмутились тем, что глава ЕК, являясь выборным чиновником, может принимать какие-либо решения по санкциям. Пользователь Carlos Hojaij сравнил фон дер Ляйен с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, которая ранее заявила, что наступило время «куража и силы духа».

Он задался вопросом, кто дает право бюрократкам выступать от имени европейских народов и решать, мириться ли Европе с Москвой или нет. Читатель по имени Maxime назвал «позором» тот факт, что глава Еврокомиссии делает какие-либо шаги от лица ЕС.

Другие лица, которые также оставили под статьей свои комментарии, выразили мнение о том, что фон дер Ляйен должна быть отправлена в отставку, поскольку представляет интересы Берлина, являясь немецким политиком. Так, пользователь под именем Sirio назвал ее «голосом Германии», а читатель Dany L написал о том, что видит в главе ЕК «отравленный подарочек» от экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Евросоюз проиграл в конфликте вокруг Киева из-за действий, которые противоречат интересам ЕС.