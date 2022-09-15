Кемерово, , 04:50 — REGNUM Спецоперация России началась своевременно. Такое мнение высказал ветеран пограничных войск из Кузбасса Геннадий Четошников.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Всецело поддерживаю спецоперацию, — подчеркнул он. — Думаю, что в результате такой грамотной военной операции задачи, поставленные президентом России перед военнослужащими, будут решены. Самое главное — нам сейчас нужно поддержать наших военных, чтобы им легче было проводить спецоперацию, достойно выполнять свой воинский долг».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по факту обстрела села Красный Хутор в Белгородской области по стороны ВСУ председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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