Тель-Авив, Израиль, 15 сентября, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдулла бен Заид прибыл 14 сентября с официальным визитом в Израиль, сообщает информационное агентство WAM.

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Его поездка приурочена к двухлетию со дня подписания договора о нормализации отношений между двумя странами. Глава МИД пробудет в Израиле несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в египетском Шарм-эль-Шейхе прошла трехсторонняя встреча премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и наследного принца Абу-Даби Мохаммеда бен Заида.

В июне Нафтали Беннет посетил ОАЭ, где провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов и эмиром Абу-Даби Мохаммедом ибн Заидом аль-Нахайяном.

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