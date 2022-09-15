Токио, 15 сентября, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Япония по итогам августа увеличила объемы импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с прошлым годом на 211,2%, сообщило на своем сайте японское министерство финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Кроме того, товарооборот двух стран увеличился на 31%. Вместе с тем японская сторона сократила за год объем ввозимой из России нефти на 20%, а также уменьшила количество импортируемого из России угля на 32%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа французская газета Le Monde опубликовала статью, в которой говорилось, что Япония не откажется от дальнейшего участия в совместном с РФ нефтегазовом проекте «Сахалин-2» из-за опасений остаться без энергоносителей в зимний период.