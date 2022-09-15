Иркутск, , 03:49 — REGNUM В Иркутской области исполнителю готовы выплатить более 1,18 млрд рублей за реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска. Соответствующий тендер объявило МУП «Водоканал» столицы региона. Итоги подведут 3 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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Контракт, который оплатят средствами МУП, должен быть исполнен за два этапа — до конца 2024 года. Максимально возможная цена сделки — 1 187 959 901,4 рубля.

В карточке тендера уточняется, что речь идёт о трубопроводах сброса очищенных сточных вод диаметра 1200 мм.

Напомним, ранее в Воронеже после аварии была восстановлена работа канализационного коллектора. Для работ пришлось перекрыть одну из главных улиц города.